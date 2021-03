Taranto, siderurgico: sit-in degli imprenditori dell’indotto Incontro con il prefetto (Di lunedì 22 marzo 2021) Crediti inevasi, prospettive non tranquillizzanti. Da mesi, se non da anni, questa la situazione. Così stamattina è in corso a Taranto una nuova manifestazione di protesta degli imprenditori dell’indotto Arcelor Mittal, promossa da Confindustria. Il sit-in è dinanzi alla prefettura e proprio con il prefetto è in programma un Incontro di una delegazione dei manifestanti. L'articolo Taranto, siderurgico: sit-in degli imprenditori dell’indotto <small class="subtitle">Incontro con il prefetto</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Crediti inevasi, prospettive non tranquillizzanti. Da mesi, se non da anni, questa la situazione. Così stamattina è in corso auna nuova manifestazione di protestaArcelor Mittal, promossa da Confindustria. Il sit-in è dinanzi alla prefettura e proprio con ilè in programma undi una delegazione dei manifestanti. L'articolo: sit-in con il proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Taranto siderurgico Siderurgia: Urso (FdI), Stato sia stratega futuro settore con 'piano nazionale' ... Taranto, Terni, Piombino, Genova e Trieste che deve essere affrontata subito nella sua unitarieta'.- che siamo stati e siamo un settore manifatturiero che si lega a doppio filo a quello siderurgico. ...

ArcelorMittal, cede una parte del piano calpestio TARANTO L'Unione Sindacale di Base denuncia il cedimento di una parte del paiolato del reparto Omo 2 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Il "paiolato" è il piano di calpestio al di sopra dei nastri in marcia, e su di esso si sono create buche e fessure che, osserva l'Usb, mettono a rischio l'...

Taranto, siderurgico: sit-in degli imprenditori dell'indotto Noi Notizie Arcelor Mittal, Palombella: “Non si capisce a che punto sia il piano siderurgico del Governo, Taranto sta morendo” Il settore siderurgico italiano è in crisi nerissima, e non c’è nessuna notizia per quanto riguarda un piano nazionale serio. A lanciare la provocazione è il segretario generale della UILM Rocco Palom ...

ArcelorMittal, protesta imprese dell'indotto: "Governo dica che vuol fare" Protesta il mondo dell'indotto ArcelorMittal a Taranto. Sono le imprese che lavorano in appalto per la multinazionale francoindiana: è in corso un sit-in davanti alla sede ...

