SURE, il sostegno UE alla cassa integrazione ha aiutato 25-30 milioni di persone nel 2020 (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – SURE, lo strumento di sostegno alla cassa integrazione dei Paesi UE varato per rispondere alla crisi economica da coronavirus, ha sostenuto tra i 25 e i 30 milioni di persone nel 2020 (un quarto degli occupati nei 18 Stati membri beneficiari) e tra 1,5 e 2,5 milioni di imprese colpite dalla pandemia. È quanto emerge dalla prima valutazione preliminare dell'impatto di SURE pubblicata oggi dalla Commissione europea. SURE fornisce sostegno finanziario, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli dall'UE agli Stati membri, per finanziare regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e ...

graziano_delrio : Altri 3,9 miliardi di euro del fondo #Sure per proteggere dalla crisi lavoratori e imprese italiane. Il sostegno de… - PaolaTavernaM5S : La Presidente @vonderleyen annuncia l’arrivo di ulteriori risorse per l’Italia. Grazie a #SURE altri 3,9 mld a sost… - M5S_Europa : L’Italia ha ricevuto un'altra tranche di #Sure, lo strumento per attenuare i rischi legati alla #disoccupazione a s… - giuliog : RT @ansaeuropa: Con 27,4 mld di euro assegnati, l'#Italia è risultata prima beneficiaria di #Sure, lo strumento europeo di sostegno all'occ… - ansaeuropa : Con 27,4 mld di euro assegnati, l'#Italia è risultata prima beneficiaria di #Sure, lo strumento europeo di sostegno… -