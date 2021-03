Sputnik: il ‘no’ della Ue accende l’orgoglio di Putin, ma il premier Ue Michel ‘detta le regole’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Se all’inizio potevano sembrare solo ‘voci’ quelle secondo cui dietro all’ok alla distribuzione del vaccino russo ‘Sputnik’ potevano celarsi anche delle ‘diatribe diplomatiche’, ora iniziano ad emergere diversi elementi che tendono a legittimarle. Premesso che, allo stato dei fatti l’Ema non si è ancora espressa in merito (‘sembra’ che la documentazione fornitale non sia sufficiente), lascia però perplessi il fatto che, nonostante manchi il ‘disco verde’ da parte della Ue, sempre più paesi si stiano invece organizzando ‘in proprio’ per assicurarsene una scorta. Anche l’Italia è tra queste, come anticipato dall’assessore regionale del Lazio, che ha annunciato l’inizio di una ‘sperimentazione’ dello Sputnik nel noto e prestigioso Istituto Spallanzani della Capitale. “La Ue non ha bisogno dello ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 marzo 2021) Se all’inizio potevano sembrare solo ‘voci’ quelle secondo cui dietro all’ok alla distribuzione del vaccino russo ‘’ potevano celarsi anche delle ‘diatribe diplomatiche’, ora iniziano ad emergere diversi elementi che tendono a legittimarle. Premesso che, allo stato dei fatti l’Ema non si è ancora espressa in merito (‘sembra’ che la documentazione fornitale non sia sufficiente), lascia però perplessi il fatto che, nonostante manchi il ‘disco verde’ da parteUe, sempre più paesi si stiano invece organizzando ‘in proprio’ per assicurarsene una scorta. Anche l’Italia è tra queste, come anticipato dall’assessore regionale del Lazio, che ha annunciato l’inizio di una ‘sperimentazione’ dellonel noto e prestigioso Istituto SpallanzaniCapitale. “La Ue non ha bisogno dello ...

Putin domani si farà somministrare Sputnik. "Ue dice no al nostro vaccino, difende i cittadini o le case farmaceutiche?" Putin: «No dell'Ue a Sputnik? Difende gli interessi». La replica: «Rispetti i diritti e liberi Navalny» #Vaccino: Putin, 'no Ue a #Sputnik? Difendere interessi, non persone'

