Sileri difende Scanzi su Twitter e si scatena da Giletti sulle nomine | “Curriculum buoni per accendere i caminetti”

S'è dato un gran parlare della vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi. Una vaccinazione secondo alcuni illegittima, una vaccinazione per cui gli italiani dovrebbero ringraziarlo – secondo Scanzi. LEGGI ANCHE => "Gli italiani dovrebbero ringraziarmi": Scanzi replica alle accuse sul vaccino. Da un hotel di lusso a Merano Ma non è il solo Scanzi a pensare che Scanzi abbia fatto bene. Anche il sottosegretario di Stato al Ministero della salute Pierpaolo Sileri (già viceministro della salute durante il Conte bis) Pierpaolo Sileri s'è espresso in tal senso, già ieri. È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, giorno in cui erano attese molte disdette, una di queste dosi è toccata ...

MurtasRosalba : RT @QuartieriSilvia: @GuadagnoRaffae2 @AndreaScanzi @matteorenzi Sileri che difende scanzi è ancora più vergognoso ... non c’è mai fine al… - carlo1493 : RT @QuartieriSilvia: @GuadagnoRaffae2 @AndreaScanzi @matteorenzi Sileri che difende scanzi è ancora più vergognoso ... non c’è mai fine al… - paolagri2 : RT @QuartieriSilvia: @GuadagnoRaffae2 @AndreaScanzi @matteorenzi Sileri che difende scanzi è ancora più vergognoso ... non c’è mai fine al… - AgostinisV : @mariolavia E Sileri che su Twitter difende Scanzi? - Baldor28714391 : #22Marzo #Sileri mio collega chirurgo difende #Scanzi per la vaccinazione impropria Diagnosi sbagliata Paziente deceduto @piersileri -