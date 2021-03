Sì | Putin è un killer Fabio Fazio istiga Nancy Pelosi | dopo Biden altra bomba | tensione planetaria

(Di lunedì 22 marzo 2021) "Sì, Vladimirè un": con queste parole la speaker dem della Camera dei Rappresentanti Usa,, conferma le dichiarazioni choc del presidente Joe, che nei giorni scorsi ha definito il leader russo "un assassino". Intervistata daa Che tempo che fa su Rai 3, lanon ha fatto marcia indietro e di fronte a una domanda specifica del conduttore ha risposto: "Perchéha detto cheè un? Perché lo è". La speaker della Camera - prima donna a ricoprire quel ruolo in America - ne ha approfittato anche per mandare una stoccata all'ex presidente: "Sappiamo che Trump eavevano un rapporto forte che non comprendiamo bene". ...

Alla domanda se ritenesse Vladimir Putin "a killer", Joe Biden ha risposto affermativamente. Il richiamo dell'Ambasciatore russo da Washington sta nel linguaggio diplomatico come reazione appunto ad... "Chi dice killer agli altri, sa di esserlo", così Putin risponde a Biden che gli dà dell'assassino. Nancy Pelosi è stata ospite di Che tempo che fa su Rai3, intervistata da Fazio: duro attacco al presidente russo Vladimir Putin e all'ex Presidente Trump... Prima fra tutte quelle in cui Biden afferma di conoscere bene il presidente russo.