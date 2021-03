Sconcerti senza filtri: “Pirlo? E’ la Juventus ad essere sbagliata. CR7 maggiordomo inutile” (Di lunedì 22 marzo 2021) Parola a Mario Sconcerti.Ventottesimo turno di Serie A amaro per la Juventus di Andrea Pirlo, che dopo i tre successi consecutivi contro Spezia, Lazio e Cagliari, nel match dell'Allianz Stadium, ha trovato - con non poche sorprese - la quarta sconfitta in questo campionato. A battere i bianconeri, il Benevento di Pippo Inzaghi, grazie al gol messo a segno da Adolfo Gaich.Una sconfitta che non è certamente passata inosservata e che, a questo punto della stagione, allontana ancora di più il sogno di portare sotto "la Mole" il decimo scudetto consecutivo. Sul banco degli imputati è finito anche il tecnico della Vecchia Signora, la cui permanenza è stata messa fortemente in discussione non avendo convinto del tutto in questa sua prima esperienza da allenatore.Attraverso le colonne del "Corriere della Sera", il noto giornalista ed ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Parola a Mario.Ventottesimo turno di Serie A amaro per ladi Andrea, che dopo i tre successi consecutivi contro Spezia, Lazio e Cagliari, nel match dell'Allianz Stadium, ha trovato - con non poche sorprese - la quarta sconfitta in questo campionato. A battere i bianconeri, il Benevento di Pippo Inzaghi, grazie al gol messo a segno da Adolfo Gaich.Una sconfitta che non è certamente passata inosservata e che, a questo punto della stagione, allontana ancora di più il sogno di portare sotto "la Mole" il decimo scudetto consecutivo. Sul banco degli imputati è finito anche il tecnico della Vecchia Signora, la cui permanenza è stata messa fortemente in discussione non avendo convinto del tutto in questa sua prima esperienza da allenatore.Attraverso le colonne del "Corriere della Sera", il noto giornalista ed ...

