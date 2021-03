SCANDINAVI NON SI FIDANO DI EMA. Resta Stop al Vaccino AstraZeneca (metà svedese). L’Italia piange Zelia: la più giovane vaccinata morta (Di lunedì 22 marzo 2021) «Il fronte dei paesi SCANDINAVI nonostante le rassicurazioni di Ema aspetta di avere altri dati. La sospensione proseguirà per almeno una settimana Nonostante le rassicurazioni di EMA (European Medicines Agency – ndr) su AstraZeneca, secondo le quali non esistono rischi. un gruppo di governi europei ha deciso di mantenere lo Stop al farmaco anglo-svedese. Quattro proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) «Il fronte dei paesinonostante le rassicurazioni di Ema aspetta di avere altri dati. La sospensione proseguirà per almeno una settimana Nonostante le rassicurazioni di EMA (European Medicines Agency – ndr) su, secondo le quali non esistono rischi. un gruppo di governi europei ha deciso di mantenere loal farmaco anglo-. Quattro proviene da Database Italia.

