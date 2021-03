Sassuolo | Locatelli | ' Non so se sarà il mio ultimo anno qui'

Advertising

zazoomblog : Sassuolo Locatelli ammette: «Non so se sarà il mio ultimo anno qui» - #Sassuolo #Locatelli #ammette: #ultimo - gilnar76 : Locatelli apre a nuove strade: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - MCalcioNews : Sassuolo, Locatelli: 'Niente è certo sul mio futuro, potrei rimanere ancora' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sassuolo, Locatelli: “Non so se sarà l’ultimo anno qui. Vorrei vincere… - Odysaves : Manuel Locatelli (Sassuolo) -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Locatelli

Manuelha rilasciato una lunga intervista parlando del suo processo di crescita e del futuro: " ... L'esperienza al Milan è stata fantastica e ilè una realtà bellissima. Non so se ...Manuel, centrocampista del, ha parlato del suo futuro in neroverde: ecco le sue dichiarazioni in merito ad un probabile ...Le parole del centrocampista ex Milan: "Sogno di fare un grande Europeo e magari di vincerlo. De Zerbi ha fatto tanto per me" ...Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato del suo futuro in neroverde: ecco le sue dichiarazioni in merito ad un probabile addio ...