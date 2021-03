Roma, la compagna dell'assessore al Bilancio Lemmetti si dimette da incarico (Di lunedì 22 marzo 2021) Silvia Di Manno , la compagna dell'assessore al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti , ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico, con effetto immediato. Di Manno era stata assunta di recente nello ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 marzo 2021) Silvia Di Manno , laaldiGianni, ha rassegnato le dimissioni dal suo, con effetto immediato. Di Manno era stata assunta di recente nello ...

repubblica : Roma, la compagna di Lemmetti assunta dal collega assessore: “In segreteria con Montuori” - fanpage : Massimo Balmas, incurante della lezione in corso, avrebbe aggredito la sua ex compagna con una violenta testata, 's… - HuffPostItalia : La compagna dell'assessore al Bilancio si dimette dopo le polemiche sulla 'parentopoli in Campidoglio' - ElioLannutti : Comune di Roma, la compagna dell’assessore Lemmetti lascia l’incarico all’Urbanistica. Uno scivolone che doveva ess… - lucaccini_carla : RT @Cassio39592131: Parentopoli 5 stelle, si dimette la compagna dell’assessore Lemmetti.Mai scritto dell'imbarazzante ex compagna di SALVI… -