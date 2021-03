Roma: funerali con cori fascisti e braccia tese, la testimonianza a TPI (Di lunedì 22 marzo 2021) Una cerimonia funebre accompagnata all’uscita da una chiesa di Roma da cori fascisti e saluti Romani, in piena zona rossa e sotto gli occhi attoniti dei residenti. E’ la denuncia pervenuta a TPI da un gruppo di studentesse universitarie che dal balcone della propria abitazione ha assistito a quanto accaduto sabato 20 marzo all’esterno della Chiesa Parrocchiale di Sant’Ippolito Martire a Villa Massimo, nel quartiere Nomentano della capitale. Le immagini mostrano il carro funebre accompagnato dalle urla “Boia chi molla”, che hanno provocato diverse denunce sui gruppi social del quartiere oltre a una segnalazione al Numero Unico per le Emergenze 112. Alle esequie, svoltesi nel rispetto delle regole all’interno della parrocchia, è seguito l’assembramento dei presenti sulla scalinata della chiesa e l’uscita del feretro ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) Una cerimonia funebre accompagnata all’uscita da una chiesa didae salutini, in piena zona rossa e sotto gli occhi attoniti dei residenti. E’ la denuncia pervenuta a TPI da un gruppo di studentesse universitarie che dal balcone della propria abitazione ha assistito a quanto accaduto sabato 20 marzo all’esterno della Chiesa Parrocchiale di Sant’Ippolito Martire a Villa Massimo, nel quartiere Nomentano della capitale. Le immagini mostrano il carro funebre accompagnato dalle urla “Boia chi molla”, che hanno provocato diverse denunce sui gruppi social del quartiere oltre a una segnalazione al Numero Unico per le Emergenze 112. Alle esequie, svoltesi nel rispetto delle regole all’interno della parrocchia, è seguito l’assembramento dei presenti sulla scalinata della chiesa e l’uscita del feretro ...

Advertising

rosad24 : RT @enzogoku69: ??Avanti così tutti uniti e con voglia e coraggio, i funerali erano stati fatti troppo in fretta, il calcio è bello per ques… - FrancescoBlotto : #Roma, #funerali con #croceceltica sulla bara, cori e #salutiromani. Proteste, interviene la Digos | Il video… - EugenioMalaspi1 : @stefanorizzato abbiamo visto anche mafiosi fare funerali con aerei e carri non autorizzati... pare che a Roma chi paga fa - Natale86918085 : @virginiaraggi Pensate a lavorare invece di spaccare i coglioni su come fanno i funerali le persone che hanno perso… - romatoday : Cori fascisti e saluti romani: il funerale fuori dalla chiesa di Sant'Ippolito diventa un caso… -