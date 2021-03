Milena Santerini e le ' forme dell' odio contemporaneo' | come la rete amplifica il peggio di noi

(Di lunedì 22 marzo 2021) Antonio Salvati In un tempo caratterizzato da una accentuata polarizzazione, non solo psicologica, ma anche e soprattutto sociale e politica, l'ultimo volume di, La mente ostile. ...

Advertising

CortinaEditore : Alla scoperta della mente ostile: @Cattolica_News intervista Milena Santerini - RosalbaSegatori : RT @MilenaSanterini: Alla scoperta della “mente ostile”. Intervista a Milena Santerini | Secondo Tempo - LUCIENSALVATI : RT @MilenaSanterini: Alla scoperta della “mente ostile”. Intervista a Milena Santerini | Secondo Tempo - GlaucoRagusa : RT @MilenaSanterini: Alla scoperta della “mente ostile”. Intervista a Milena Santerini | Secondo Tempo - baldomancuso : RT @MilenaSanterini: Alla scoperta della “mente ostile”. Intervista a Milena Santerini | Secondo Tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Milena Santerini

Globalist.it

Antonio Salvati In un tempo caratterizzato da una accentuata polarizzazione, non solo psicologica, ma anche e soprattutto sociale e politica, l'ultimo volume di, La mente ostile. Forme dell'odio contemporaneo, ( Raffaello Cortina Editore 2021, pp. 256, 19) rappresenta uno strumento indispensabile, con diverse chiavi di lettura, per meglio ...L'incontro, coordinato dalla vicepresidente della Fondazione, ha visto la presenza dell'autore, del presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi e dello storico sociale ...La recensione a cura di Antonio salvati del libro di Milena Santerini: "La mente ostile. Forme dell’odio contemporaneo", (Raffaello Cortina Editore 2021, pp. 256, € 19) ...