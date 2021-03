Mihaila: “Mi sono integrato bene al Parma. Man? Ho spiegato ai miei compagni chi fosse” (Di martedì 23 marzo 2021) Valentin Mihaila, esterno rumeno del Parma, ha parlato così dal ritiro della sua Nazionale ai microfoni di FRF TV: “Quello italiano mi sembra un calcio molto tattico con squadre che difendono molto bene e danno un prezzo alla tattica e alla difesa. Mi sta andando bene, soprattutto perché sono nella squadra in cui proviamo a giocare in contropiede e, essendo io un giocatore veloce, mi avvantaggia un po’. Mi sono integrato molto bene e spero di continuare così”. Sull’arrivo a Parma del connazionale Man:“Ero in allenamento, già si vociferava che sarebbe venuto, i miei compagni mi hanno chiesto di lui che tipo di giocatore fosse, con quale piede calciasse. Ho ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Valentin, esterno rumeno del, ha parlato così dal ritiro della sua Nazionale ai microfoni di FRF TV: “Quello italiano mi sembra un calcio molto tattico con squadre che difendono moltoe danno un prezzo alla tattica e alla difesa. Mi sta andando, soprattutto perchénella squadra in cui proviamo a giocare in contropiede e, essendo io un giocatore veloce, mi avvantaggia un po’. Mimoltoe spero di continuare così”. Sull’arrivo adel connazionale:“Ero in allenamento, già si vociferava che sarebbe venuto, imi hanno chiesto di lui che tipo di giocatore, con quale piede calciasse. Ho ...

Advertising

eantoniopolonia : @Torrenapoli1 magari Tutino può essere utile in qualche scambio con squadre di bassa Serie A, così come Luperto. so… - Tiziano_Resole : @Viktor222717 @lollopugo @AleDT90 @1913parmacalcio Concordo su questo. Non sono d'accordo sul fatto che siamo incap… - sottilismo : appena detto che preferisco Mihaila a Pellè, tempo due minuti e fa un eurogol. eh ma non sono un gufo - MarcoRi71955412 : @GianMariaCenni @vitomita @Kyle_J_Krause D'Aversa non ha mai detto di non amare i giovani: tanto che ha fatto molto… - gilnar76 : Schira: “Mihaila del Parma p ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -