Messina | liceale 14enne si getta dalla finestra delle scuola Ha lasciato una lunga lettera d’addio

(Di lunedì 22 marzo 2021) Choc a Sant’Agata di Militello. Una studentessadi 14 anni si è lanciatadel secondo piano del liceo scientifico “Sciascia Fermi” che frequenta. L’episodio intorno alle 11 di questa mattina. Un volo di due piani per la ragazzina che è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Papardo di. Gravissime le sue condizioni, anche se non in pericolo di vita. Numerose le fratture. Sul posto i poliziotti del Commissariato di Sant’Agata Militello stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. La Procura ha aperto un’inchiesta.sidella: aperta un’inchiesta La, come apprende l’Adnkronos, hauna ...

La liceale avrebbe lasciato una lunga lettera di addio in cui chiederebbe scusa ai genitori e agli amici per l'estremo gesto. La ragazza è stata portata in elisoccorso all'ospedale Papardo di Messina ...Una studentessa liceale di 14 anni si è lanciata dalla finestra del secondo piano del liceo scientifico che frequenta. E' accaduto nel primo pomeriggio a Sant'Agata di Militello, grosso centro del mes ...