Juventus, vertice alla Continassa per discutere sul futuro: Agnelli furibondo (Di lunedì 22 marzo 2021) La Juventus ha dovuto constatare gli effetti di una dolorosa sconfitta interna per mano del Benevento, con Adolfo Gaich assoluto protagonista dello 0-1 campano all’Allianz Stadium. Dopo la conferma di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, avvenuta tramite le parole del dirigente Fabio Paratici, la dirigenza della Vecchia Signora ha pensato di dover intervenire sulla delicata situazione interna. Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, sarebbe attualmente in corso un vertice tra componenti della società e Pirlo stesso alla Continassa, al fine di chiarire i punti focali del progetto juventino a lungo termine. Andrea Agnelli sembrerebbe essere furibondo per il fop interno con il Benevento, reduce da 1-4 casalingo favorevole alla Fiorentina, e in realtà la ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Laha dovuto constatare gli effetti di una dolorosa sconfitta interna per mano del Benevento, con Adolfo Gaich assoluto protagonista dello 0-1 campano all’Allianz Stadium. Dopo la conferma di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, avvenuta tramite le parole del dirigente Fabio Paratici, la dirigenza della Vecchia Signora ha pensato di dover intervenire sulla delicata situazione interna. Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, sarebbe attualmente in corso untra componenti della società e Pirlo stesso, al fine di chiarire i punti focali del progetto juventino a lungo termine. Andreasembrerebbe essereper il fop interno con il Benevento, reduce da 1-4 casalingo favorevoleFiorentina, e in realtà la ...

