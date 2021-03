Italia, lutto al braccio e minuto di silenzio per i cinque azzurri scomparsi nell’ultimo anno (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Italia ha deciso di scendere in campo con il lutto al braccio e osservare un minuto di silenzio per gli azzurri scomparsi nell’ultimo anno L’Italia ha deciso di scendere in campo giovedì contro l’Irlanda del Nord con il lutto al braccio e osservare un minuto di silenzio. Decisione presa per omaggiare i cinque azzurri scomparsi nell’ultimo terribile anno: Pierino Prati, Mario Corso, Paolo Rossi, Pietro Anastasi e Mauro Bellugi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ha deciso di scendere in campo con ilale osservare undiper gliL’ha deciso di scendere in campo giovedì contro l’Irlanda del Nord con ilale osservare undi. Decisione presa per omaggiare iterribile: Pierino Prati, Mario Corso, Paolo Rossi, Pietro Anastasi e Mauro Bellugi. Leggi su Calcionews24.com

