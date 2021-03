(Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) -, alle ore 9.30, il premier Mariointerverrà in videoconferenza all''Sud - Progetti per ripartire', iniziativa di ascolto e di confronto organizzata dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. L'in, interverrà al Senato alle 9 e alla Camera alle 15.50 per le comunicazioni indeleuropeo del 25 e 26 marzo. Giovedì e venerdì, infatti, il presidente delparteciperà alla Videoconferenza dei membri deleuropeo e all'Eurosummit.

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccin… - TgLa7 : ????Draghi: somministrazione #AstraZeneca riprende da domani. Obiettivo governo è fare il maggior numero vaccini???? - TV7Benevento : Governo: domani Draghi a evento Sud, mercoledì a Camere in vista consiglio Ue... - NiloTrieste : RT @bruniluis: Capisco che sono cartelle povere che non fanno arricchire i grandi evasori, capisco che è un governo con il 95% del Parlamen… - giurlani : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccino #As… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo domani

... varato nei giorni scorsi dalDraghi. I ristori verranno concessi solo sulla base del 2020, ...fertile in cui nascera e crescera la propensione all'illegalita e all'evasione fiscale'. Gli ...Il cambio entrerà in vigore, lunedì 22 marzo. La decisione è arrivata sulla base dei dati e ... Il decreto varato la scorsa settimana dalnon prevede la zona gialla. Quindi con misure più ...Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Domani, alle ore 9.30, il premier Mario Draghi interverrà in videoconferenza all’evento ‘Sud – Progetti per ripartire’, iniziativa di ascolto e di confronto organizzata dal ...Guardando oltre il voto di domani. Esiste una questione che va ben al di là della ... ultimo in ordine di tempo il moltiplicarsi dei piani di colonizzazione da parte del governo in carica, confermano ...