Game of Thrones: nuovi spinoff in arrivo? (Di lunedì 22 marzo 2021) HBO sta sviluppando nuove idee per tre possibili nuovi spinoff legati all’universo di Game of Thrones: 9 Voyages, Flea Bottom e 10,000 Ships Tre nuovi progetti ambientati nel mondo di Game of Thrones sono in via di sviluppo per HBO. La rete, infatti, sta cercando di espandere ulteriormente l’universo nato dalla penna di George R.R. Martin con una miriade di nuove idee per numerosi spinoff. Dopo aver confermato la produzione di House of the Dragons, il prequel dedicato alla storia della Casa Targaryen, basato sul libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, sono state annunciate una serie animata e un’altra in live acton, intitolata Tales of Dunk and Egg, secondo prequel di Game of Thrones che segue le vicende di Ser ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 marzo 2021) HBO sta sviluppando nuove idee per tre possibililegati all’universo diof: 9 Voyages, Flea Bottom e 10,000 Ships Treprogetti ambientati nel mondo diofsono in via di sviluppo per HBO. La rete, infatti, sta cercando di espandere ulteriormente l’universo nato dalla penna di George R.R. Martin con una miriade di nuove idee per numerosi. Dopo aver confermato la produzione di House of the Dragons, il prequel dedicato alla storia della Casa Targaryen, basato sul libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, sono state annunciate una serie animata e un’altra in live acton, intitolata Tales of Dunk and Egg, secondo prequel diofche segue le vicende di Ser ...

Advertising

sunflowerily : RT @effylifestyle: The rains of Castamere (Lannister theme) cantata da Leonardo suonata al piano e ballata da Tommaso @RudyZerbi proponi a… - leonzani : RT @effylifestyle: The rains of Castamere (Lannister theme) cantata da Leonardo suonata al piano e ballata da Tommaso @RudyZerbi proponi a… - cuetherain_ : E ora facciamo finta che le ultime stagioni non esistano come un Game of Thrones qualsiasi - marghemiaao : Comunque Game of Thrones a Grey's anatomy gli spiccia casa... - lovjnglou : @Beatrice011997 premetto che non le skippo mai, ma credo che skippare quelle di game of thrones, oitnb, himym e fri… -