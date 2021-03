Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 Il video è bellissimo

(Di lunedì 22 marzo 2021)per PS5 arriverà a Giugno 2021. Non solo Resident Evil Village, durante lo show giapponese Play! Play! Play! c’è stato spazio anche per. Una riedizione del JRPG per PS5 che per l’occasione si è mostrata in una versione estesa del trailer delle caratteristiche migliorate che era stato originariamente condiviso il giorno dell’annuncio. Guardando il lungo filmato in apertura di notizia noterete molte scene di gameplay inedite, ma il focus del trailer è sempre lo stesso, ossia quello di mettere in evidenza le migliore apportate da Square Enixmediante una comparativa diretta con l’opera originale per PS4. Su PlayStation 5 potrete aspettarvi numerosi effetti aggiuntivi e due ...

Il nuovo video di Final Fantasy VII Remake Intergrade pubblicato da Square Enix punta i riflettori sulle caratteristiche che il gioco avrà su PlayStation 5. Presentata in occasione dello State of Play del mese scorso,... La diretta è durata un'ora, e durante la seconda metà il producer Yoshinori Kitase ha rivelato qualche nuovo dettaglio sull'edizione definitiva di Final Fantasy VII Remake in uscita il 10 giugno.