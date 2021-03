Diritti TV, DAZN ad un passo: Torino e Bologna dicono sì, la Roma… (Di lunedì 22 marzo 2021) Sembra ormai davvero ad un passo l’accordo per i Diritti TV con DAZN: Torino e Bologna voteranno sì mentra la Roma ancora tentenna Sembra ormai fatta per l’accordo tra l’Assemblea Lega Serie A e DAZN per l’acquisizione dei Diritti TV: anche il Torino e il Bologna voteranno sì, schierandosi con Juve, Lazio, Napoli e Inter. Come riporta Repubblica, anche la Roma sarebbe propensa al sì chiedendo però una revisione sulla posizione delle big in merito all’ingresso dei fondi. Sky resterebbe così con solo 3 gare di Serie A per il triennio 2021-2024 scontentando l’appello del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Sembra ormai davvero ad unl’accordo per iTV convoteranno sì mentra la Roma ancora tentenna Sembra ormai fatta per l’accordo tra l’Assemblea Lega Serie A eper l’acquisizione deiTV: anche ile ilvoteranno sì, schierandosi con Juve, Lazio, Napoli e Inter. Come riporta Repubblica, anche la Roma sarebbe propensa al sì chiedendo però una revisione sulla posizione delle big in merito all’ingresso dei fondi. Sky resterebbe così con solo 3 gare di Serie A per il triennio 2021-2024 scontentando l’appello del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Leggi su Calcionews24.com

