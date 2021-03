Diletta Leotta pronta per la diretta | cuffie e scollatura da infarto – VIDEO

(Di lunedì 22 marzo 2021) La bellissimatorna a condividere una storia sul suo profilo mentre è al lavoro: vista mozzafiato fuori dalla finestra e non solo Sensualità da vendere per,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

CanYaman_Addict : @ladyc8992 Questo solo perchè si è fidanzato con Diletta Leotta? Scusa ma sei seria? Ma da quando si rinfaccia il… - essemg0819 : Diletta Leotta nelle storie instagram - GossipItalia3 : Diletta Leotta è ‘Catwoman’ al primo sole, mercanzia di stagione: vestita di aderenze e ricoperta di zoom… - RiccardoRiserv2 : RT @ZiROMELU2: @jnterista_12 Voglio vedere se devi condividere il bagno con ester exsposito o diletta leotta dio cane. Lo toglierei io l’as… - xmonegasque : A noi piace il cazzo dei piloti e loro si segano sulle foto di Diletta Leotta. Complimenti -

Regina incontrastata di Instagram e del gossip degli ultimi tempi,si concede i primi scatti di primavera sotto il sole. Raggiante nella sua mise da "Catwoman", la giornalista sportiva omaggia i followers con un'immagine piuttosto eloquente. Che sia la ...è una dei pochi che guadagna consensi: è passata da 4,2 a 5 milioni di interazioni, salendo dall'ottava alla quinta posizione. In febbraio la conduttrice dei programmi sportivi di Dazn ...Diletta Leotta, look supersexy per la diretta su Radio 105. Il video pubblicato su Instagram tramite stories ha fatto impazzire i follower.Diletta Leotta e Can Yaman prossimi alle nozze? Ecco che sbuca un anello di matrimonio. Ma sapete a quanto ammonta il costo?