Dai vaccini al club franco-tedesco: perché Draghi e Giorgetti puntano all'asse con Parigi (nonostante Salvini) (Di lunedì 22 marzo 2021) Venerdì 19 marzo il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha incontrato il ministro francese dell'Economia e delle Finanze Bruno Le Maire. Al centro dei colloqui la cooperazione industriale bilaterale, la strategia industriale europea e la cooperazione tra Italia, Francia e Germania. L'attivismo del ministro Giorgetti fa parte del rilancio del rapporto tra Roma e Parigi dopo l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi, e dà seguito alla volontà italo-francese di far partire al più presto "importanti progetti di comune interesse europeo" (IPCEI). Al termine dell'incontro al Mise, Giorgetti ha detto che l'industria nazionale non può essere oggetto di politiche predatorie rispetto alla tecnologia di cui dispone. Le Maire ha sottolineato le collaborazioni esistenti, ed espresso la volontà ...

Ultime Notizie dalla rete : Dai vaccini Draghi tra europeismo e pragmatismo ...grado di mettere a punto e produrre in grandi quantità e rapidamente vaccini anti - Covid. Perciò se Ema approvasse Sputnik, meglio sarebbe che la trattativa fosse fatta dalla Commissione e non dai ...

Vaccini, Italia arranca: in settimana non più di 200mila al giorno ... ha spiegato il commissario, "ora è il continente che produce più vaccini" e il ritardo rispetto a Us ae Gran Bretagna, è "di sole tre settimane". Sul fronte nazionale, proteste arrivano anche dai ...

Viggiù, dai super-contagi alla prima vaccinazione di massa Il Sole 24 ORE Vaccino Lombardia, sms fantasma i sindaci portano gli 80enni a vaccinarsi con l'autobus Ieri mattina, al centro vaccinale allestito alla Fiera di Cremona, lo scenario era surreale. Medici, infermieri e volontari schierati per iniettare il vaccino e nessuno che si è ...

Caos vaccini, il sindaco-autista: «Porto i miei over 80 in pullman» Il sistema di prenotazioni di Aria in tilt, su 600 anziani attesi solo 80 presenti. Così il sindaco di San Bassano, nel Cremonese, si è precipitato in municipio, ha aperto gli elenchi degli ultraottan ...

