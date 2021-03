Covid Toscana, oggi 1.140 contagi: 22 marzo, i dati (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.140 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 22 marzo, anticipato su Facebook dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.140 su 13.459 test di cui 11.722 tamponi molecolari e 1.737 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,47% (17,3% sulle prime diagnosi)", fa sapere Giani. Ieri in Toscana si erano registrati 1.358 nuovi casi su 15.356 tamponi molecolari e 5.573 tamponi antigenici rapidi, con un tasso di positività del 6,5%. "Continuiamo a tenere alta l'attenzione, l'andamento dei contagi dipende da ciascuno di noi", è il messaggio che manda oggi Giani alla popolazione su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.140 i nuovidi Coronavirus insecondo il bollettino di, 22, anticipato su Facebook dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati insono 1.140 su 13.459 test di cui 11.722 tamponi molecolari e 1.737 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,47% (17,3% sulle prime diagnosi)", fa sapere Giani. Ieri insi erano registrati 1.358 nuovi casi su 15.356 tamponi molecolari e 5.573 tamponi antigenici rapidi, con un tasso di positività del 6,5%. "Continuiamo a tenere alta l'attenzione, l'andamento deidipende da ciascuno di noi", è il messaggio che mandaGiani alla popolazione su Facebook.

