Covid, quando si potrà tornare alla normalità? Le date possibili (Di lunedì 22 marzo 2021) quando si potrà tornare alla normalità? Le date e i possibili scenari La campagna vaccinale procede a un ritmo ancora lento in Italia, con circa 200mila somministrazioni giornaliere. I contagi quotidiani intanto superano la soglia dei 20mila, mentre ieri i decessi sono stati 300. E la normalità sembra ancora un orizzonte lontano. Secondo il Data Room del Corriere della Sera, l’Italia potrà ripartire quando “il numero dei decessi rispetto alle persone contagiate sarà paragonabile a quello dell’influenza stagionale”. Passando cioè dagli 11 morti ogni mille contagi a uno ogni mille, da un tasso di mortalità pari ad oggi all’1,15 per cento allo 0,1 per cento. Come spiega Milena Gabanelli, sulla base dei calcoli elaborati ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021)si? Lee iscenari La campagna vaccinale procede a un ritmo ancora lento in Italia, con circa 200mila somministrazioni giornaliere. I contagi quotidiani intanto superano la soglia dei 20mila, mentre ieri i decessi sono stati 300. E lasembra ancora un orizzonte lontano. Secondo il Data Room del Corriere della Sera, l’Italiaripartire“il numero dei decessi rispetto alle persone contagiate sarà paragonabile a quello dell’influenza stagionale”. Passando cioè dagli 11 morti ogni mille contagi a uno ogni mille, da un tasso di mortalità pari ad oggi all’1,15 per cento allo 0,1 per cento. Come spiega Milena Gabanelli, sulla base dei calcoli elaborati ...

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - Corriere : Vaccini, quando il Covid diventerà come l’influenza? Ecco la data della ripartenza | L’... - lorepregliasco : Vi ricordate quando prendevamo in giro inglesi e americani sul COVID? C'è il rischio concreto che a breve loro sar… - Yuppy561 : @piersileri Quando finirete con la farsa della pandemia e comincerete a parlare di influenza Covid, a redigere un p… - La7tv : #omnibus 'La ripresa economica potrà esserci solo quando ci sarà la fiducia che il #virus sia debellato. E questo p… -