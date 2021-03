Covid: nuovi colori delle regioni, la mappa. Contagi: in calo per la prima volta da un mese (Di lunedì 22 marzo 2021) Entra in vigore da oggi 22 marzo il nuovo cambio di colore per le regioni italiane in base alla gravità dell’emergenza Covid sui territori. Migliora il Molise che “sale” da rosso ad arancione mentre peggiora la Sardegna che “scende” da bianca ad arancione anch’essa. Un segnale incoraggiante arriva tuttavia dai dati sui Contagi. Per la prima volta da un mese sono mediamente in calo in Italia. La nuova “cartina” dell’Italia Ecco dunque la nuova mappa dell’Italia rispetto alle misure di contenimento. In zona rossa ora si trovano: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Veneto. Tutte le altre regioni sono in zona arancione. Nessuna si trova più in zona ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 marzo 2021) Entra in vigore da oggi 22 marzo il nuovo cambio di colore per leitaliane in base alla gravità dell’emergenzasui territori. Migliora il Molise che “sale” da rosso ad arancione mentre peggiora la Sardegna che “scende” da bianca ad arancione anch’essa. Un segnale incoraggiante arriva tuttavia dai dati sui. Per lada unsono mediamente inin Italia. La nuova “cartina” dell’Italia Ecco dunque la nuovadell’Italia rispetto alle misure di contenimento. In zona rossa ora si trovano: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Veneto. Tutte le altresono in zona arancione. Nessuna si trova più in zona ...

