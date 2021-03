Covid | Asl Teramo ' plateau di ricoveri negli ospedali' L' 80 % dei ricoverati ha tra i 50 e i 60anni

(Di lunedì 22 marzo 2021)- Se complessivamente in provincia disi assiste a una leggera flessione del numero dei, che passano dai 179 della settimana 7/14 marzo ai 163 della settimana tra 15 e 21, questa diminuzione riguarda soprattutto le strutture che ospitano i post-acuti e i reparti accessori. Nessuna deflessione, dunque, deieri, ma piuttosto un, con l'80% dei pazientizzati che tra i 50 e i 60 anni. A evidenziarlo è il responsabile dei repartidella Asl diFrancesco Delle Monache. "A oggi abbiamo 58ad Atri, 38 a, 50 a Giulianova e 17 nella Rsa di bivio Bellocchio - ha detto - Di questi 11 sono in terapia intensiva di cui 3 a ...

Disfunzioni nella gestione e nell'organizzazione delle misure anti Covid. È la dura accusa di 80 medici di famiglia pugliesi - indirizzata alla Regione Puglia e all'Asl Bari - che hanno firmato un documento di protesta: dai 'tamponi prenotati ma non effettuati' ai '...
"I Pronto Soccorso a Bari sono al collasso e il 118 ormai fronteggia una situazione devastante". Inizia così la nota di denuncia di Nicola Gaballo, referente 118 Fimmg Puglia. "In un mondo ordinato, a ...