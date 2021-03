“Che figura di me***”. Live, Dayane Mello su tutte le furie con l’ex concorrente del GF Vip. E volano insulti (Di lunedì 22 marzo 2021) A Live-Non è la D’Urso, Dayane Mello ha sfidato le cinque sfere. l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato che è sempre stata sé stessa in questa esperienza televisiva. Sull’avvicinamento nella Casa di Cinecittà con Francesco Oppini, la modella ha ammesso che tra loro c’è stata una bella chimica, erano molto amici e si sono divertiti tanto insieme. Per delle cose ha detto nei confronti delle donne ha cambiato idea subito e si è detta molto dispiaciuta per questo. Nessuno dei due si è spinto oltre al semplice rapporto di amicizia. Inoltre ha confessato che il figlio di Alba Parietti è molto innamorato di Cristina, la sua attuale compagna, ma è molto giocherellone e probabilmente avrà giocato anche con altre donne. Ha fatto molto discutere la battuta volgare di Franco Oppini, il padre di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) A-Non è la D’Urso,ha sfidato le cinque sfere.del Grande Fratello Vip ha dichiarato che è sempre stata sé stessa in questa esperienza televisiva. Sull’avvicinamento nella Casa di Cinecittà con Francesco Oppini, la modella ha ammesso che tra loro c’è stata una bella chimica, erano molto amici e si sono divertiti tanto insieme. Per delle cose ha detto nei confronti delle donne ha cambiato idea subito e si è detta molto dispiaciuta per questo. Nessuno dei due si è spinto oltre al semplice rapporto di amicizia. Inoltre ha confessato che il figlio di Alba Parietti è molto innamorato di Cristina, la sua attuale compagna, ma è molto giocherellone e probabilmente avrà giocato anche con altre donne. Ha fatto molto discutere la battuta volgare di Franco Oppini, il padre di ...

