Caso Palamara, difesa chiede proscioglimento per Cosimo Ferri: “Uso incostituzionale delle intercettazioni” (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – Alla ripresa del procedimento disciplinare al Csm nei confronti di Cosimo Ferri, per il caso della nomine ai vertici delle Procure nell’ambito dell’inchiesta partita da Perugia che ha visto coinvolto Luca Palamara, la difesa del deputato di Italia viva chiede “l’immediata sospensione” del processo e “il proscioglimento” di Ferri dai reati a lui contestati “per un uso illegittimo e incostituzionale” delle intercettazioni. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – Alla ripresa del procedimento disciplinare al Csm nei confronti di Cosimo Ferri, per il caso della nomine ai vertici delle Procure nell’ambito dell’inchiesta partita da Perugia che ha visto coinvolto Luca Palamara, la difesa del deputato di Italia viva chiede “l’immediata sospensione” del processo e “il proscioglimento” di Ferri dai reati a lui contestati “per un uso illegittimo e incostituzionale” delle intercettazioni.

