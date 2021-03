Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2021 | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ci siamo davvero. Questa mattina le porte dell’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia) si spalancheranno per accogliere i Campionatidi, primo evento internazionale di prima fascia dell’assurda stagione 2020-, non considerando ovviamente il circuito Grand Prix 2020-, quest’anno svolto in forma esclusivamente domestica. Per la prima volta infatti, come ribadito negli ultimi giorni, i principali protagonisti della scena si sfideranno in quella che è a tutti gli effetti una sfida al buio, ovvero senza i classici feedback da parte delle giurie in campo Mondiale. Tra i piatti forti impossibile perdere il nuovo incontro tra Yuzuru Hanyu e Nathan Chen, così come la battaglia in campo femminile che vedrà coinvolte atlete come Anna Shcehrbakova, ...