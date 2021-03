Bonus Decreto Sostegni, sarà compatibile con RdC, Rem e Naspi? Ecco cosa c'è da sapere (Di lunedì 22 marzo 2021) In attesa della pubblicazione definitiva del Decreto Sostegni in Gazzetta Ufficiale, sorgono diversi dubbi per quanto riguarda i prossimi Bonus e ristori. In particolar modo, tra questi, rientrerà il Bonus da 1000 euro: un'indennità destinata a lavoratori stagionali, intermittenti e partite Iva. Sono diverse le domande che i cittadini si stanno ponendo in merito alla sua compatibilità (o incompatibilità) verso le altre indennità: più specificatamente verso il RdC, Rem e disoccupazione Naspi. È chiaro che, fino a quando, non ci sarà la pubblicazione del Decreto Sostegni in Gazzetta Ufficiale, non vi è nulla di assodato. Tuttavia, possiamo già dare qualche piccola anticipazione, cominciando a fare chiarezza sui relativi dubbi. Bonus da ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 marzo 2021) In attesa della pubblicazione definitiva delin Gazzetta Ufficiale, sorgono diversi dubbi per quanto riguarda i prossimie ristori. In particolar modo, tra questi, rientrerà ilda 1000 euro: un'indennità destinata a lavoratori stagionali, intermittenti e partite Iva. Sono diverse le domande che i cittadini si stanno ponendo in merito alla sua compatibilità (o incompatibilità) verso le altre indennità: più specificatamente verso il RdC, Rem e disoccupazione. È chiaro che, fino a quando, non cila pubblicazione delin Gazzetta Ufficiale, non vi è nulla di assodato. Tuttavia, possiamo già dare qualche piccola anticipazione, cominciando a fare chiarezza sui relativi dubbi.da ...

elenabonetti : Con l’ultimo decreto abbiamo introdotto per le famiglie il diritto al lavoro agile, i congedi parentali e il bonus… - 94Luca994 : @elliott_il @rflgreco 28/5 = 5,6+ 4,5 mln lordi di ingaggio (se supponiamo un contratto da 3 netti con bonus decret… - jedasupport : Il primo di tutti i bonus previsti dall'ultimo Decreto Sostegni, si ha tempo solo un mese per fare domanda - WowNotizie : Decreto Ristori: cosa cambia per bonus baby sitter e congedi - borsainside : Nel #DecretoSostegni di #Draghi ci sono aiuti anche per i forfettari -