Blitz Morra in centro vaccini, il 5S Trizzino: “Interpellanza a Cartabia” (Di lunedì 22 marzo 2021) Nicola Morra, nel mirino della politica per il Blitz al centro vaccini Asp di Cosenza, sarà oggetto di una Interpellanza urgente al ministro della Giustizia Cartabia. Ad annunciarlo in un post su Facebook è il deputato 5 Stelle Giorgio Trizzino. “A proposito del comportamento di Nicola Morra. La pandemia – scrive il deputato pentastellato – impone a tutti il dovere di massima cautela sulla tempistica da osservare per la propria vaccinazione e di rispetto del personale sanitario che con grande sacrificio svolge il proprio lavoro. Fino ad oggi 341 medici hanno perso la vita a causa del Covid e tanti altri ne sono stati gravemente colpiti. Tutta la categoria del personale sanitario va tutelata anche a livello normativo dal rischio di essere caricata di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Nicola, nel mirino della politica per ilalAsp di Cosenza, sarà oggetto di unaurgente al ministro della Giustizia. Ad annunciarlo in un post su Facebook è il deputato 5 Stelle Giorgio. “A proposito del comportamento di Nicola. La pandemia – scrive il deputato pentastellato – impone a tutti il dovere di massima cautela sulla tempistica da osservare per la propria vaccinazione e di rispetto del personale sanitario che con grande sacrificio svolge il proprio lavoro. Fino ad oggi 341 medici hanno perso la vita a causa del Covid e tanti altri ne sono stati gravemente colpiti. Tutta la categoria del personale sanitario va tutelata anche a livello normativo dal rischio di essere caricata di ...

Advertising

Ettore_Rosato : L'ultima giravolta è di Nicola #Morra, senatore anti-casta, eletto con i 5 Stelle. È stato eletto per cancellare i… - Adnkronos : Blitz #Morra in centro #vaccini, il medico: 'Mi ha aggredito, lo denuncio' - LaStampa : Morra blitz al centro vaccini di Cosenza. Il dirigente Asl: “Urlava per i parenti della compagna da vaccinare” - michelezoli : RT @Corriere: «Il senatore Morra si è presentato in ufficio e ha chiesto chi fosse il responsabile. Subito dopo, ha iniziato ad inveire con… - Paroledipaola : RT @fenice_risorta: ?????????? col ca**o si dimette o lo fanno dimettere -