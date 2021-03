Bari | clan Strisciuglio | 26 ordini di carcerazione Eseguiti dai carabinieri

(Di lunedì 22 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Ventisei affiliati aldisono stati colpiti da condanne definitive, per oltre 230 anni di reclusione, a seguito dell’operazione convenzionalmente denominata “Agorà”. Con la decisione della Corte Suprema di Cassazione dell’11 marzo scorso, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli imputati, è divenuta definitiva la sentenza della Corte d’Appello diche, il 15 luglio 2019 (in riforma della sentenza, datata 20 dicembre 2017, del GUP di), aveva riconosciuto gli stessi colpevoli dei delitti contestati, a vario titolo, di “associazione per delinquere di tipo mafioso”, “estorsioni”, “possesso di armi”, “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti” e “tentato omicidio”. Quindici imputati, ...

L'indagine consentì di accertare, nel periodo investigato, la primazia, su gran parte del capoluogo, del, in particolare nei quartieri di Carbonara,Vecchia, Libertà, San Girolamo, San Pio, ...I carabinieri di Bari hanno eseguito 26 ordini di carcerazione nei confronti degli affiliati al clan barese Strisciuglio condannati in via definitiva a 230 anni complessivi di reclusione.La mossa definitiva per dare lo scacco a una delle compagini criminali più attive sul territorio. I carabinieri di Bari hanno eseguito 26 ordini di carcerazione nei confronti di altrettanti affiliati ...