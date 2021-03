Banca Carige, ceduto un portafoglio di crediti deteriorati ad AMCO (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Banca Carige ha finalizzato la cessione ad AMCO di un portafoglio di crediti deteriorati derivanti da contratti di leasing inclusi nel perimetro definito nel dicembre 2019 (sarà negoziata un’ulteriore tranche entro fine 2021). La cessione, che ha efficacia giuridica dal 20 marzo ed efficacia economica dal 1 gennaio 2021, riguarda un portafoglio con un valore lordo di bilancio di circa 70 milioni di euro ed è composto da crediti in sofferenza ed UTP derivanti da contratti di leasing prevalentemente di natura immobiliare. L’operazione, si legge in una nota, “rappresenta per AMCO la prima acquisizione di crediti in leasing e per Banca Carige il sostanziale completamento ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –ha finalizzato la cessione addi undiderivanti da contratti di leasing inclusi nel perimetro definito nel dicembre 2019 (sarà negoziata un’ulteriore tranche entro fine 2021). La cessione, che ha efficacia giuridica dal 20 marzo ed efficacia economica dal 1 gennaio 2021, riguarda uncon un valore lordo di bilancio di circa 70 milioni di euro ed è composto dain sofferenza ed UTP derivanti da contratti di leasing prevalentemente di natura immobiliare. L’operazione, si legge in una nota, “rappresenta perla prima acquisizione diin leasing e peril sostanziale completamento ...

Carige, il presidente di Confindustria Genova Mondini: "L'addio di Ccb non una grande sorpresa. Ora il Fondo cerchi un nuovo partner" In che senso? «Che mi pare difficile pensare a un futuro con una Carige stand alone, che sta cioè da sola. Vede, questa banca è erede di una dei primi istituti di credito al mondo. E proprio in questi ...

