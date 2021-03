Asia Gianese e Guenda Goria all’estero, Luxuria le attacca: “Noi costretti in casa e voi in vacanza” (Di lunedì 22 marzo 2021) Le polemiche sugli spostamenti in tempi di pandemia continuano a tenere banco anche nei salotti televisivi. Nella puntata di ieri di “Domenica Live – Non è la D’Urso” è andato in onda uno scontro piuttosto acceso che ha visto protagoniste Asia Gianese e Guenda Goria, attualmente all’estero e per questo attaccate da Vladimir Luxuria e da altri ospiti della trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Carmelita si è rivolta proprio ad Asia Gianese, che si trova oggi a Dubai dopo essere stata anche alle Maldive. “Come mai ti trovi lì visto che si può andare solo per lavoro conclamato?”, le ha chiesto la conduttrice. LEGGI ANCHE => “Se stanno assieme io sono la principessa d’Inghilterra”: la bordata della ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 marzo 2021) Le polemiche sugli spostamenti in tempi di pandemia continuano a tenere banco anche nei salotti televisivi. Nella puntata di ieri di “Domenica Live – Non è la D’Urso” è andato in onda uno scontro piuttosto acceso che ha visto protagoniste, attualmentee per questote da Vladimire da altri ospiti della trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Carmelita si è rivolta proprio ad, che si trova oggi a Dubai dopo essere stata anche alle Maldive. “Come mai ti trovi lì visto che si può andare solo per lavoro conclamato?”, le ha chiesto la conduttrice. LEGGI ANCHE => “Se stanno assieme io sono la principessa d’Inghilterra”: la bordata della ...

