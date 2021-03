Andrea Cerioli, chi è l’ex tronista di Uomini e Donne all’Isola Dei Famosi (Di lunedì 22 marzo 2021) Andrea Cerioli è un modello, ex tronista e influencer italiano. Nato in provincia di Bologna, Andrea arriva al successo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista. Successivamente prende parte ad altri reality Mediaset come Temptation Island Vip e Grande Fratello. Andrea Cerioli ha la passione per la fotografia e adora viaggiare. Oggi è uno dei vip televisivi più seguiti sui social: il suo profilo Instagram ha oltre 1 milione e mezzo di follower. Ha trascorso un’infanzia molto felice e questo ha contribuito a far crescere il suo legame per la sua famiglia. Prima di intraprendere la carriera sotto i riflettori Andrea diventa agente di commercio. Nel 2014 entra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)è un modello, exe influencer italiano. Nato in provincia di Bologna,arriva al successo grazie alla sua partecipazione a, prima come corteggiatore e poi come. Successivamente prende parte ad altri reality Mediaset come Temptation Island Vip e Grande Fratello.ha la passione per la fotografia e adora viaggiare. Oggi è uno dei vip televisivi più seguiti sui social: il suo profilo Instagram ha oltre 1 milione e mezzo di follower. Ha trascorso un’infanzia molto felice e questo ha contribuito a far crescere il suo legame per la sua famiglia. Prima di intraprendere la carriera sotto i riflettoridiventa agente di commercio. Nel 2014 entra ...

PGaruffi : RT @blublu39: Ma Andrea Cerioli? Non va più all’isola? #tommasozorzi #isola #tzvip - noemi292269 : Ma Andrea Cerioli? Ci sarà finalmente oggi? #preisola - blublu39 : Ma Andrea Cerioli? Non va più all’isola? #tommasozorzi #isola #tzvip - Chicca_colors : RT @disinnescare_: In che senso Andrea Cerioli sarà un nuovo naufrago? #isola - jobrossvoices : Sto facendo il conto alla rovescia per #lisola ma soprattutto per Andrea Cerioli -