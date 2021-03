Akash Kumar perde al televoto. Rimarrà a Parasite Island?

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 marzo 2021)ha perso al. Resterà a giocare sull’altra isola in compagnia di Fariba e Ubaldo?è stato eliminato al. Mentre Angela Melillo continuerà la sua avventura con i compagni sull’isola. Il modello però ha una seconda chance: potrà infatti scegliere di restare sull’isolainsieme a Fariba e Ubaldo. I due aspiranti naufraghi infatti, dopo l’abbandono del Visconte sono rimasti da soli, senza salvavita. Adesso toccherà anche a loro convincere il naufrago dagli occhi di ghiaccio a rimanere in gioco. Prima di abbandonare l’isola, per lui c’è stata una sfida. Infatti il modello ha sfidato sulla spiaggia Gilles. La prova consisteva nell’aggrapparsi ad un’asta di legno e resistere appesi il maggior tempo ...