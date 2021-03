Ugo Scardigli | operatore sanitario | muore dopo la seconda dose del vaccino Pfizer

Advertising

Se n'è andato a 52 anni, OSS casertano deceduto dopo il contagio dalla variante inglese del Coronavirus. Aveva ricevuto la prima dose di vaccino. Lo scorso 3 febbraio aveva ricevuto la prima dose di vaccino ..."Era la mia forza, il mio tutto. Adesso, senza più lui accanto, non so cosa ne sarà di me e di mia madre". Patrizia Santoro, 56 anni, di Pietravairano nel Casertano, è la moglie di, l'operatore socio sanitario deceduto sabato mattina all'alba nel Covid Hospital di Maddaloni dopo essere rimasto contagiato dal Covid nonostante si fosse sottoposto al vaccino Pfizer e ...Se n'è andato a 52 anni Ugo Scardigli, OSS casertano deceduto dopo il contagio dalla variante inglese del Coronavirus. Aveva ricevuto la prima dose di vaccino ...Covid, Ugo Scardigli morto dopo due dosi di vaccino Pfizer. La moglie: "Me l'hanno fatto ammalare in ospedale" ...