Teresa Bellanova | «Con mio marito Abdellah un colpo di fulmine a Casablanca»

(Di domenica 21 marzo 2021) La sottosegretaria: «era figlio di un importante dirigente marocchino. Venne in Italia per stare con me, ma i suoi titoli di studio non valevano niente. Ha ricominciato dalle medie»

Inoltre, ha anticipato che in settimana si confronterà con la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia ...Non le minacce né le violenze. Così si uccide la democrazia e la civiltà di un Paese", ha detto su Facebook la vice ministra delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Teresa Bellanova.Teresa Bellanova: 'Mio marito venne dal Marocco in Italia per me. Perse i suoi titoli, ricominciò dalle medie'