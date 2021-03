Tartarughe | animali sociali Chi ha carattere comanda

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 21 marzo 2021) Daniela Uva Il loro ruolo, all'interno del gruppo, non è determinato dalle dimensioni ma dalla condotta Anche lesono in grado di formare gerarchieed è proprio così che competono per il cibo, per il partner e per il territorio. A dimostrarlo è un nuovo studio, condotto dai ricercatori dell'unità per la Conservazione della biodiversità del dipartimento di Scienze dell'ambiente e della Terra dell'Università di Milano-Bicocca. Il team ha osservato il comportamento di alcuni esemplari di tartaruga palustre europea, la Emys orbicularis galloitalica. Glisono stati seguiti durante la fase di allevamento in condizioni controllate (headstarting), attuata per ridurne drasticamente la mortalità post-natale in natura, nell'ambito di un progetto di reintroduzione della specie nel Parco regionale di ...