Speranza è 'ottimista per l'estate' ma resterà un'Italia a colori. Campagna vaccinale: fiale Moderna arrivate (Di domenica 21 marzo 2021) Sull'epidemia il ministro della Salute ha espresso ottimismo per per la seconda metà dell'anno con minori restrizioni ma, ribadisce: 'Questo è ancora un momento difficile' Leggi su tg.la7 (Di domenica 21 marzo 2021) Sull'epidemia il ministro della Salute ha espresso ottimismo per per la seconda metà dell'anno con minori restrizioni ma, ribadisce: 'Questo è ancora un momento difficile'

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza rivela il suo ottimismo sulla soluzione della crisi pandemica: 'Gia' in p… - rtl1025 : ?? 'Per l'estate sono ottimista, ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo per… - YBah96 : RT @saveriocamba: La partita più importante della stagione per tanti motivi. Sul 2-1 anche il più ottimista vedeva solo nero. Poi 2-2 abba… - marisavillani : RT @FabrizioDalCol: 'E' ancora una fase difficile ma sono ottimista per l'estate' - ilariasays : RT @saveriocamba: La partita più importante della stagione per tanti motivi. Sul 2-1 anche il più ottimista vedeva solo nero. Poi 2-2 abba… -