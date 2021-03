Serie C, 32a giornata: Juve Stabia corsara a Pagani, le vespe scavalcano il Foggia. Risultati e classifica (Di domenica 21 marzo 2021) Serie C-Girone C, 32a giornata.Vittoria esterna della Juve Stabia nel match contro la Paganese che supera 3-1 la formazione azzurrostellata nel posticipo serale delle 20.30. Grazie a questo successo "le vespe" si posizionano al quinto posto in classifica a quota 49 punti, scavalcando il Foggia, adesso sesto con 47 punti.Primavera 3, Palermo-Catania 2-2: i rosanero sprecano il doppio vantaggio, etnei di rimontaRisultatiCatania-Avellino 3-1 (giocata alle 12.30)Ternana-Vibonese 1-0Catanzaro-Bari 2-0Foggia-Viterbese: 1-1Monopoli-Palermo (posticipata)Potenza-Bisceglie: 2-1Casertana-Cavese: 2-1Teramo-Virtus Francavilla: 0-1Paganese-Juve Stabia: 1-3Riposa: Turris.classificaTernana* ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021)C-Girone C, 32a.Vittoria esterna dellanel match contro la Paganese che supera 3-1 la formazione azzurrostellata nel posticipo serale delle 20.30. Grazie a questo successo "le" si posizionano al quinto posto ina quota 49 punti, scavalcando il, adesso sesto con 47 punti.Primavera 3, Palermo-Catania 2-2: i rosanero sprecano il doppio vantaggio, etnei di rimontaCatania-Avellino 3-1 (giocata alle 12.30)Ternana-Vibonese 1-0Catanzaro-Bari 2-0-Viterbese: 1-1Monopoli-Palermo (posticipata)Potenza-Bisceglie: 2-1Casertana-Cavese: 2-1Teramo-Virtus Francavilla: 0-1Paganese-: 1-3Riposa: Turris.Ternana* ...

