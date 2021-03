Roma, lo sfogo dei tifosi: "Non è come Pirlo" (Di domenica 21 marzo 2021) A tenere banco nella giornata calcistica sono le parole di Andrea Pirlo . Il tecnico della Juventus ha fatto scalpore nella giornata di ieri quando nella conferenza prima della gara con il Benevento ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 21 marzo 2021) A tenere banco nella giornata calcistica sono le parole di Andrea. Il tecnico della Juventus ha fatto scalpore nella giornata di ieri quando nella conferenza prima della gara con il Benevento ...

Advertising

AdornatoAntonio : RT @romatoday: #Trastevere senza stadio per la Serie C, lo sfogo: 'Pur portando il nome di Roma, costretti a emigrare' - romatoday : #Trastevere senza stadio per la Serie C, lo sfogo: 'Pur portando il nome di Roma, costretti a emigrare' - siamo_la_Roma : ??? Altra opaca prestazione di #Pedro ?? Poca verve offensiva e persino uno sfogo con il secondo di #Fonseca ???? Lo s… - infoitsport : Il durissimo sfogo di Fonseca dopo Roma-Napoli: “Squadra senza coraggio e mentalità” - giornaleradiofm : Roma: Fonseca, Fonseca 'non ha mentalità per giocare con big': (ANSA) - ROMA, 21 MAR - 'Magari non abbiamo la menta… -