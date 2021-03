Quelli che il Calcio gli ospiti di oggi domenica 21 marzo 2021 (Di domenica 21 marzo 2021) Quelli che il Calcio gli ospiti di domenica 21 marzo 2021 su Rai 2: Federica Fontana, Ilaria D’Amico ed Ermal Meta domenica 21 marzo 2021 andrà in onda un nuovo appuntamento con Quelli che il Calcio domenica per raccontare una nuova giornata di Calcio tra partite già giocate (con una giornata iniziata venerdì), la partita delle 12:30 e tre partite alle 15:00. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversi ospiti in studio e in collegamento, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Il programma è anche in streaming su RaiPlay. Gli ospiti della puntata di oggi, ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 21 marzo 2021)che ilglidi21su Rai 2: Federica Fontana, Ilaria D’Amico ed Ermal Meta21andrà in onda un nuovo appuntamento conche ilper raccontare una nuova giornata ditra partite già giocate (con una giornata iniziata venerdì), la partita delle 12:30 e tre partite alle 15:00. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversiin studio e in collegamento, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Il programma è anche in streaming su RaiPlay. Glidella puntata di, ...

