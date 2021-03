Primi tempi: Juve bloccata sullo 0-0. Marusic e Candreva lanciano Lazio e Samp (Di domenica 21 marzo 2021) Si sono conclusi i Primi tempi delle sfide del pomeriggio di Serie A. A Genova vince la Samp con il vantaggio trovato al 26? con Candreva, che conclude una splendida azione corale, iniziata da una percussione di Augello che vede Gabbiadini nel mezzo e di prima la rigira verso l’ex Inter. Partita più complicata del previsto per la Juventus, che contro il Benevento chiude sullo 0-0 al primo tempo. Al 36? rigore prima concesso, e poi negato a favore dei bianconeri per un presunto fallo di mano in area di Foulon. A Udine vince la Lazio che trova il gol al 37?: cross di Lazzari, velo di Luis Alberto che premia Marusic. Il montenegrino si sposta il pallone sul destro e calcia all’incrocio battendo Musso. Foto: Twitter Samp L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Si sono conclusi idelle sfide del pomeriggio di Serie A. A Genova vince lacon il vantaggio trovato al 26? con, che conclude una splendida azione corale, iniziata da una percussione di Augello che vede Gabbiadini nel mezzo e di prima la rigira verso l’ex Inter. Partita più complicata del previsto per lantus, che contro il Benevento chiude0-0 al primo tempo. Al 36? rigore prima concesso, e poi negato a favore dei bianconeri per un presunto fallo di mano in area di Foulon. A Udine vince lache trova il gol al 37?: cross di Lazzari, velo di Luis Alberto che premia. Il montenegrino si sposta il pallone sul destro e calcia all’incrocio battendo Musso. Foto: TwitterL'articolo ...

