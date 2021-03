PresaDiretta | è stupefacente che non si parli dell’inchiesta sulla ‘ndrangheta ma solo di chi indaga – La lettera del pm Paolo Sirleo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) La puntata della trasmissioneandata il 15 settembre su Rai3 e dedicata alla maxi-inchiesta “Rinascita-Scott” sta provocando numerose polemiche in Calabria. Attraverso le intercettazioni e gli atti giudiziari, il giornalista Riccardo Iacona ha raccontato l’operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro. E lo ha fatto intervistando tutti, compresi gli avvocati. Questo non ha evitato le critiche delle stesse Camere penali che hanno attaccato il procuratore Nicola Gratteri accusandolo di “giustizialismo propagandistico e inquisitorio, degno di una tv di regime”. Gli attacchi sono arrivati anche dall’interno della magistratura. Lo ha fatto,rivista di Magistratura democratica, il giudice Emilio Sirianni che ha invitato “chiunque indaghicriminalità mafiosa a non arruolarsi alla guerra che il procuratore Gratteri ha ...