Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma | Johnny Depp e la scena che spiazzò tutti

Johnny Depp improvvisò una scena divertente che spiazzò tutti i suoi colleghi sul set di Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma. La scena di Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma in cui Jack Sparrow chiama Davy Jones "faccia da seppia" e canta "Io ho un vaso di terra" non era presente nella sceneggiatura del film: fu interamente improvvisata da Johnny Depp suscitando reazioni assolutamente autentiche nel resto dei membri del cast. Nel film Jones non è in grado di scendere a terra e deve quindi inseguire Jack in mare: finché Jack è a terra è al ...

