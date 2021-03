Parrucchieria gestita da cinesi trovata aperta in zona rossa | multa e chiusura per 5 giorni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Parrucchieria gestita

corriereadriatico.it

FANO - Sanzione di 400 euro a unada cinesi sorpresa dalla polizia locale mentre lavorava all'interno del suo negozio, venerdì scorso nella zona centrale di Fano. L'attività resterà chiusa in via preventiva per 5 ...FANO - Sanzione di 400 euro a unada cinesi sorpresa dalla polizia locale mentre lavorava all'interno del suo negozio, venerdì scorso nella zona centrale di Fano. L'attività resterà chiusa in via preventiva per 5 ...FANO - Sanzione di 400 euro a una parrucchieria gestita da cinesi sorpresa dalla polizia locale mentre lavorava all’interno del suo negozio, venerdì scorso nella zona centrale di ...