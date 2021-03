Massimo Balmas (Lega) picchia la ex davanti ai figli durante la Dad (Di domenica 21 marzo 2021) Massimo Balmas (Lega) denunciato dalla ex compagna per maltrattamenti Massimo Balmas in una nota si è dichiarato “estraneo ai fatti” e ha annunciato la sua autosospensione dalla Lega, affidandosi all’Autorità Giudiziaria. Il presidente del consiglio di Ciampino avrebbe dato una testata alla ex compagna durante la Dad dei figli. Massimo Balmas (Lega), presidente del consiglio Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021)) denunciato dalla ex compagna per maltrattamentiin una nota si è dichiarato “estraneo ai fatti” e ha annunciato la sua autosospensione dalla, affidandosi all’Autorità Giudiziaria. Il presidente del consiglio di Ciampino avrebbe dato una testata alla ex compagnala Dad dei), presidente del consiglio

Advertising

pinapic : L’antologia leghista di oggi propone Alessandro Savoi, presidente della provincia di Trento, e Massimo Balmas, pres… - fanpage : Massimo Balmas, incurante della lezione in corso, avrebbe aggredito la sua ex compagna con una violenta testata, 's… - nicolaebasta : RT @baffi_francesco: Di che partito poteva essere questo coglione? - Gb13Giovanna : RT @DifferenzaDonna: Chiediamo immediate dimissioni dal consiglio comunale di #Ciampino, di Massimo #Balmas. I violenti debbono vedere una… - Spaurakkio : RT @baffi_francesco: Di che partito poteva essere questo coglione? -