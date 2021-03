M5S: Rousseau, giornata cittadinanza digitale in anniversario morte Casaleggio (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - giornata Nazionale della Partecipazione e della cittadinanza digitale da celebrare il 12 aprile di ogni anno, giorno in cui cade l'anniversario della morte di Gianroberto Casaleggio. Moltissimi partecipanti al percorso di formazione 'Ambasciatori della Partecipazione', organizzato dall'associazione Rousseau, hanno sottoscritto una richiesta rivolta a tutti i parlamentari del MoVimento 5 Stelle per avanzare un disegno di legge che consenta di istituirla. Anche questo pomeriggio si è tenuto un incontro, l'ultimo di una serie di appuntamenti che ha visto coinvolti oltre 400 progettisti, divisi in 35 gruppi di lavoro. Ad aprire e moderare l'appuntamento Enrica Sabatini, socia e responsabile ricerca e sviluppo dell'Associazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) -Nazionale della Partecipazione e dellada celebrare il 12 aprile di ogni anno, giorno in cui cade l'delladi Gianroberto. Moltissimi partecipanti al percorso di formazione 'Ambasciatori della Partecipazione', organizzato dall'associazione, hanno sottoscritto una richiesta rivolta a tutti i parlamentari del MoVimento 5 Stelle per avanzare un disegno di legge che consenta di istituirla. Anche questo pomeriggio si è tenuto un incontro, l'ultimo di una serie di appuntamenti che ha visto coinvolti oltre 400 progettisti, divisi in 35 gruppi di lavoro. Ad aprire e moderare l'appuntamento Enrica Sabatini, socia e responsabile ricerca e sviluppo dell'Associazione ...

