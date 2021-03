Juventus-Benevento, Pirlo: “Inutile raccontarci storie se poi non si ha voglia. Futuro, Arthur e CR7? Rispondo così” (Di domenica 21 marzo 2021) Parola ad Andrea Pirlo.Serie A, 28a giornata: trionfo per gli “Inzaghi”, la Juventus stecca il colpo. Ecco come cambia la classificaLa Juventus è uscita sconfitta dal confronto con il Benevento di Pippo Inzaghi. Il tecnico della franchigia torinese, Andrea Pirlo, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di SkySport: “Le parole non bastano, poi bisogna fare i fatti in campo. Ho detto ai ragazzi che è Inutile raccontarci storie se poi non si ha la voglia di raggiungere le cose sul campo. Avevamo possibilità di accorciare la classifica, poi con questi blackout è davvero difficile”.Juventus, Ronaldo vince e promette: “Lavoreremo fino all’ultimo giorno”“Lascia l’amaro perché abbiamo ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 marzo 2021) Parola ad Andrea.Serie A, 28a giornata: trionfo per gli “Inzaghi”, lastecca il colpo. Ecco come cambia la classificaLaè uscita sconfitta dal confronto con ildi Pippo Inzaghi. Il tecnico della franchigia torinese, Andrea, ha commentatola prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di SkySport: “Le parole non bastano, poi bisogna fare i fatti in campo. Ho detto ai ragazzi che èse poi non si ha ladi raggiungere le cose sul campo. Avevamo possibilità di accorciare la classifica, poi con questi blackout è davvero difficile”., Ronaldo vince e promette: “Lavoreremo fino all’ultimo giorno”“Lascia l’amaro perché abbiamo ...

