Advertising

fanpage : Gianni Morandi parla dall'ospedale dopo l'infortunio:'Sono stato fortunato' - CronacaSocial : ?? #giannimorandi: 'Sì, sono un ragazzo fortunato'. Il cantante 'balla' in corsia. IL VIDEO ??… - Saverio97126436 : @drugo56873141 Per assurdo la bimba è una goccia d'acqua alla mia nipotina di 4 anni, che canta pure con quelle esp… - infoitcultura : Gianni Morandi parla dopo l’ustione: “Sono stato fortunato”, il video girato dalla moglie Anna - massidanu : RT @fanpage: Gianni Morandi parla dall'ospedale dopo l'infortunio:'Sono stato fortunato' -

Ultime Notizie dalla rete : video girato

Ildall'ospedale Gianni Morandi allega undall'i nseparabile moglie Anna , in cui mostra mentre cammina nel reparto con le fasciature. Sotto, le note di Ragazzo fortunato di ...Il cantautore ha anche pubblicato undalla moglie Anna dal reparto dove è ricoverato, sulle note di "Ragazzo fortunato" di Jovanotti, e nel quale si dice "veramente fortunato". "La prima ...Il video è sulle note di " Ragazzo fortunato " di Jovanotti . Poi appare lui in ospedale, dove si trova da dieci giorni a causa di ...Il Giro d'Italia nel 2022 o 2023 con una o più tappe nel savonese? Il ritorno della Milano-Sanremo nella provincia di Savona dopo un anno di stop dovuto al diniego di alcuni sindaci per via ...